Le nouveau titre de Benson Boone, "Mystical Magical", fait déjà un carton

Dans ce nouveau morceau, la voix suave du jeune chanteur est capable d'envolées vertigineuses, révélant tout son potentiel sur son refrain très accrocheur : "Moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, Dancing at the movies, 'Cause it feels so, Mystical, magical, Oh, baby, 'cause once you know, Once you know."

A en croire les commentaires sous la vidéo YouTube de "Mystical Magical", les fans semblent conquis : "Donnez à cet homme un Grammy", "Ça va être le son de l’été", "Est-ce qu’on peut tous dire que Benson Boone ne sait que faire des bangers ?". Certains internautes ont également remarqué la ressemblance avec la chanson "Physical" d’Olivia Newton-John sortie en 1981. De quoi nous faire encore plus aimer ce hit.