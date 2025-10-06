“Feu de Camp” : la saison 9 de notre podcast va vous faire frissonner

Des gardiens de phares disparus, des esprits qui terrorisent une famille et une adolescente hantée par une entité démoniaque… Voici ce que vous réserve cette nouvelle saison du podcast Feu de camp, avec ces premiers épisodes à découvrir.
Le cauchemar Smurl
Imaginez une maison qui grince, des murmures dans le silence, des phénomènes que personne n’explique… et une famille seule face à l’invisible.
Jack et Janet Smurl, jeunes mariés, emménagent dans ce qu’ils pensent être la maison de leurs rêves. Mais, très vite, ce havre de paix tourne au cauchemar. Leur quotidien bascule, miné par la présence de quatre esprits frappeurs qui semblent bien décidés à ne leur laisser aucun répit…
Un fait divers glaçant, qui a tant fasciné les foules qu’il a été adapté en livre, “The Haunted”, et a récemment inspiré le dernier chapitre de la saga “Conjuring”, sorti dans les salles françaises en septembre dernier.
“Le cauchemar de la famille Smurl”, un épisode du podcast Feu de Camp à écouter au coin du feu ou à la lueur d’une lampe de chevet… Si vous osez.
Éléonore Zugun face au démon
Eleonore Zugun vivait une vie paisible dans le Nord de la Roumanie, jusqu’à ses douze ans. "L’argent qui se trouve par terre, c’est l’argent du diable", lui dit un jour son cousin, alors qu’elle ramasse une pièce de monnaie. Quelques jours après, son quotidien est perturbé : des vitres se brisent, sa peau se couvre de blessures inexplicables.
Face à cette énigme, médecins, religieux et enquêteurs se succèdent, cherchant à comprendre ce mal qui hante la jeune fille. Très vite, le nom d’Éléonore Zugun s’impose dans les journaux et fascine l’Europe entière : serait-elle la preuve vivante de l’existence d’un démon ? Ou simplement une jeune fille perdue, rongée par la culpabilité d’avoir ramassé cette pièce ?
Préparez-vous à trembler, à questionner le réel, à entendre le feu craquer… et à ne plus dormir de la nuit dans ce nouvel épisode “Le démon d’Eleonore Zugun”, un épisode du podcast Feu de Camp.
Disparition au phare des îles Flannan
L’histoire commence en décembre 1900, lorsque le vapeur Archtor s’approche des îles Flannan. L’équipage remarque que la lampe du phare est éteinte, un signal d’alarme inquiétant. Quand le navire de secours Hesperus arrive, l’île semble étrangement abandonnée. James Ducat, Thomas Marshall et Donald McArthur ont disparu sans laisser de trace.
Accident tragique ? Enlèvement organisé ? Les légendes persistent mais le mystère reste entier, tandis que certains gardiens affirment encore aujourd'hui entendre des voix. Le phare a visiblement décidé de garder ses secrets.
Dans cet épisode du podcast Feu de Camp, des “Gardiens de phares disparus”, on vous invite à revivre cette incroyable disparition et à vous demander : que s’est-il vraiment passé sur l’île Flannan ?