“Feu de Camp” : la saison 9 de notre podcast va vous faire frissonner

Le cauchemar Smurl

Imaginez une maison qui grince, des murmures dans le silence, des phénomènes que personne n’explique… et une famille seule face à l’invisible.

Jack et Janet Smurl, jeunes mariés, emménagent dans ce qu’ils pensent être la maison de leurs rêves. Mais, très vite, ce havre de paix tourne au cauchemar. Leur quotidien bascule, miné par la présence de quatre esprits frappeurs qui semblent bien décidés à ne leur laisser aucun répit…

Un fait divers glaçant, qui a tant fasciné les foules qu’il a été adapté en livre, “The Haunted”, et a récemment inspiré le dernier chapitre de la saga “Conjuring”, sorti dans les salles françaises en septembre dernier.

“Le cauchemar de la famille Smurl”, un épisode du podcast Feu de Camp à écouter au coin du feu ou à la lueur d’une lampe de chevet… Si vous osez.