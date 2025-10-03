One Direction : deux anciens membres du groupe de retour dans la docu-série Netflix "Road Trip"

Plusieurs années après avoir quitté One Direction, Louis Tomlinson et Zayn Malik se retrouvent dans un projet commun : une docu-série Netflix intitulée "Road Trip". Réalisée par Nicola Marsh et produite par Campfire Studios, la série en trois parties suivra les deux artistes lors d’un voyage à travers l’Amérique du Nord.

Selon les premières informations, le programme mêlera confidences personnelles et aventures spontanées, et devrait aborder des thèmes comme la vie, la paternité et leurs parcours depuis la fin du groupe. Louis Tomlinson, père d’un fils de 9 ans, et Zayn Malik, père d’une fille de 5 ans, entament avec ce projet une nouvelle étape de leur carrière.