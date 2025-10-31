Le groupe de K-Pop américain sur le sol français ! Après l’immense succès de leur hit “Gnarly”, les Katseye en mettent plein la vue pour leur première performance live en France avec “Gabriela”, second single de leur carrière.

Lara Raj, Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Sophia Laforteza, Daniela Avanzini et Yoonchae Jeong, nommées pour le prix de la Révélation Internationale aux NRJ Music Awards 2025, hypnotisent le public cannois grâce à leurs rythmes latino-pop et leurs paroles interprétées en anglais et en espagnol.