Pierre Garnier

Sacré Révélation Francophone, Pierre Garnier a enchanté ses followers avec des clichés en compagnie de ses anciens camarades de la Star Academy, Helena et Lenie. "J’ai vécu une soirée inoubliable grâce à vous !" a-t-il adressé à ses fans, rappelant leur soutien indéfectible qui l’a porté jusqu’à la victoire. "Cela fait déjà un an que cette folle aventure a commencé, et comment mieux la terminer que comme ça. Rien de tout cela ne serait possible sans l’incroyable équipe qui me suit au quotidien", a-t-il ajouté en légende.