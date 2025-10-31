A quelques heures de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards, Louis, Charly, Marie et Elliot ont accueilli de nombreuses stars dans le live Twitch du Super Show sur NRJ. Kendji Girac a répondu aux questions des internautes et participé aux défis fous de l'équipe d'NRJ. La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1.
NRJ Music Awards 2025 - Kendji Girac : ses confidences sur sa prestation avec Ambre (Star Ac') aux NRJ Music Awards
Le - Par Laura.
Kendji Girac est heureux de revenir aux NRJ Music Awards. Il en dit plus sur sa prestation avec Ambre de la Star Academy, au micro du Super Show sur NRJ. La cérémonie est à ne pas manquer ce soir sur NRJ et TF1.