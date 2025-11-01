Six mois après avoir dévoilé " A tes côtés", leur duo issu de leur rencontre sur le parquet de Danse avec les stars, Lenie et Jungeli ont performé côte à côte sur la scène des NRJ Music Awards, offrant une version live de leur titre devenu un véritable hit.

De quoi faire monter la température dans le Palais des Festivals tandis que Jungeli et Lenie sont nommés dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone". Une seconde nomination pour l'interprète de "Petit Génie", lauréat du NRJ Music Award Social Hit l'an dernier.