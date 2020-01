Zayn Malik met le feu avec son nouveau hit «Flames»

Après des mois de teasing, Zayn Malik vient enfin de sortir son nouveau single, «Flames» avec la vidéo qui l’illustre. Le chanteur s’est entouré du DJ néerlandais, R3hab, et de Jungleboi, producteur britannique. Le timbre de voix de l’ex One Direction si particulier continue de séduire dans ce son aux influences dance et pop.

Le clip de «Flames» va sûrement en intriguer plus d’un puisque qu’on ne reconnait pas Zayn Malik. Dans un décor futuriste et froid, ce que l’on pense être le chanteur est vêtu d’une cape et capuche noires qui le dissimule. Zayn Malik qui se trouve dans une sorte de prison, est entouré de personnes portant des combinaisons blanches. Tels des robots, ces individus reproduisent les mêmes gestes. Zayn Malik, lui se rebelle, et finit par sortir du groupe. Son corps prend feu petit à petit tout au long du clip jusqu’à finir par exploser.

Zayn Malik prépare-t-il un troisième album?

«Flames» est le deuxième hit que dévoile Zayn Malik en quelques mois. En septembre dernier, Zayn Malik avait sorti une toute nouvelle version du morceau «Trampoline» en collaboration avec Shaed. Ces nouveaux morceaux présagent-ils l’arrivée d’un nouvel album?

Son dernier opus, «Icarus Falls», remonte au mois de décembre 2018. Il faisait suite à son premier disque solo, «Mind Of Mine», sorti en 2016.