Zayn Malik et Gigi Hadid, c’est reparti !

Zayn Malik et Gigi Hadid, «je t’aime moi non plus»

Pourtant entre Zayn Malik et Gigi Hadid, tout n’était pas toujours rose. Alors qu’ils sortaient ensemble pendant deux ans, le couple avait annoncé leur séparation en 2018. Le chanteur de «Trampoline» avait alors annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : «Gigi et moi avons eu une histoire d’amour incroyablement prégnante, affectueuse et amusante».

De son côté Gigi Hadid avait ajouté : «Je serai éternellement reconnaissante envers l’amour, le temps et les leçons de vie partagés entre Z et moi». Leur rupture s’était déroulée de façon respectueuse et amicale. Mais visiblement, l’amour est plus fort que tout entre eux. Les fans du couple espèrent que cette nouvelle histoire sera enfin la bonne !