Zayn Malik fait un don très généreux à une petite fille atteinte de cancer

L’ancien membre des One Direction est un homme généreux. Zayn Malik n’a pas hésité à faire un don sur la plateforme GoFundMe pour Caitlin Robinson. Cette enfant, qui a cinq ans, souffre d’un neuroblastome à haut risque. Elle est atteinte d’une tumeur qui prend naissance au niveau du système nerveux.

GoFundMe ne permet pas aux donateurs de laisser des commentaires mais il est possible de voir inscrit le nom du chanteur Zayn Malik avec à côté une donation de 10 000£!

Zayn Malik: un généreux discret

La mère de Caitlin Robinson s’est dite très touchée par la solidarité du chanteur. Elle explique: «Je me suis réveillée ce matin pour voir mon bébé et je suis allée voir en même temps la page de dons. Il nous manquait 10£ pour atteindre les 2000£. Et d’un coup, ça avait augmenté à plus de 12000£, je n’en croyais pas mes yeux. Je dire un grand merci à Zayn Malik mais je ne sais pas comment le joindre. Je lui suis tellement reconnaissante.»

L’artiste britannique n’a pas souhaité commenté sa bonne action. Zayn Malik semble être sur un petit nuage en ce moment. Il se serait récemment remis en couple avec Gigi Hadid. Les deux stars ont été aperçues dans les rues de New-York, main dans la main.