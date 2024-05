Zayn Malik a du mal à trouver l’amour sur les sites de rencontres

Zayn Malik : « Je n'ai pas vraiment pris le temps de me connaître »

Mais avant d’accepter sa vie en solitaire, Zayn a eu une vie amoureuse mouvementée. En effet, il s'est fiancé à la chanteuse des Little Mix, Perrie Edwards, après quatre années de romance, avant d’entamer une relation complexe avec la mannequin Gigi Hadid. De cette dernière love story est née une petite fille, Khai, en 2020, un an avant la séparation du couple.

Une dernière expérience qui s’est transformée en leçon de vie. « De 21 à 27 ans, j'étais avec Gi, nous avons eu un enfant et je n'ai pas vraiment pris le temps de me connaître. Il est probablement sage de prendre son temps avant de s'investir pleinement dans une relation avec un autre être humain en tant que partenaire pour la vie. », a-t-il confié. Quoi qu’il en soit, le jeune homme profite pleinement du temps qu’il passe avec sa petite princesse pour faire quelques sorties au « parc à thèmes de Nickelodeon » ou encore pour voir « Disney on Ice ». Que demander de plus ?