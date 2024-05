Eminem publie une annonce dans le journal : « les fans n'oublieront jamais le rappeur controversé »

« The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) » : Eminem continue de semer des indices

Attendu au tournant, Eminem soigne son retour. Outre la rubrique nécrologique et la vidéo d’annonce, l’interprète de « Without Me » a mis en place des visualizers indiquant qu’Eminem était « activement recherché ». Petit à petit, les fans doivent recoller les morceaux de cette troublante affaire. Pour l’heure, le rappeur n’a toujours pas indiqué de date de sortie pour ce fameux nouvel album.

La mort du célèbre antagoniste du rap US laisse planer une aura de mystère. Il y a quelques jours, lors de la Draft NFL, qui se déroulait à Detroit, l’interprète de « 8 Mile » a diffusé la bande-annonce d’une parodie d’émission de télévision consacrée aux crimes, intitulée « Detroit Murder Files ».

« Grâce à ses comptines complexes et souvent critiquées, l’antihéros connu sous le nom de Slim Shady ne manquait pas d’ennemis. Ses paroles vulgaires et ses facéties controversées l’ont conduit à sa mort », indiquait le journaliste de cette fausse émission. Les fans se demandent donc qui a bien pu tuer Slim Shady. Selon les enquêteurs en herbe, la mention « Fans "Will Never Forget" » serait un clin d’œil à ce qui serait le premier single de « The Death of Slim Shady ».

Pour le savoir, il faudra encore se montrer patient et rester à l’affût des prochains indices concernant ce qui s’annonce comme la sortie rap la plus attendue de l’année.