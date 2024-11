The Weeknd et Jenna Ortega partageront l'affiche du film "Hurry Up Tomorrow"

The Weeknd voit les choses en grand. La superstar canadienne prépare depuis plusieurs semaines la sortie de son sixième album studio, "Hurry Up Tomorrow". Un opus spécial, puisqu'il marquera la fin d'une trilogie commencée avec "After Hours" (2020) et poursuivie avec "Dawn FM" (2022). Il sera le dernier album créé par Abel Tesfaye sous son pseudonyme "The Weeknd ".

"Hurry Up Tomorrow" n'a pas encore de date de sortie officielle, mais The Weeknd a déjà révélé plusieurs singles issus de ce projet grandiose. Le dernier en date, "São Paulo" en duo avec la chanteuse brésilienne Anitta, n'a d'ailleurs pas manqué de subjuguer ses fans depuis sa sortie, le 30 octobre dernier.

"Une nouvelle expérience cinématographique"

L'artiste parmi les plus écoutés et suivi au monde ne compte pas s'arrêter là. En parallèle de sa sortie musicale, The Weeknd se lance sur le grand écran avec un film baptisé comme son album : "Hurry Up Tomorrow". Réalisé par Trey Edward Shults, ce long métrage est prévu comme une extension de son opus musical.

"Avec 'Hurry Up Tomorrow' (…), son univers musical s'étend au grand écran, a déclaré, le 4 novembre à Deadline, Adam Fogelson, le PDG de la société Lionsgate qui distribuera le film dans le monde entier. Ce thriller psychologique offrira une nouvelle expérience cinématographique aux fans. Nous sommes ravis de présenter ce film au public du monde entier." La nouvelle a alors massivement été repartagée sur les réseaux sociaux.