"Messy" de Lola Young : que signifient les paroles du hit ?

Paroles de "Messy" de Lola Young

You know I'm impatient

So why would you leave me waiting outside the station

When it was like minus four degrees? And I

I get what you're sayin'

I just really don't wanna hear it right now

Can you shut up for like once in your life?

Listen to me, I took your nice words of advice

About how you think I'm gonna die, lucky if I turn thirty-three

Okay, so yeah, I smoke like a chimney

I'm not skinny and I pull a Britney every other week

But cut me some slack, who do you want me to be?

'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean

You told me, "Get a job", then you ask where the hell I've been

And I'm too perfect 'til I open my big mouth

I want to be me, is that not allowed?

And I'm too clever and then I'm too fucking dumb

You hate it when I cry unless it's that time of the month

And I'm too perfect 'til I show you that I'm not

A thousand people I could be for you when you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate, you hate

It's taking you ages

You still don't get the hint I'm not asking for pages

But one text or two would be nice and

Please, don't pull those faces

When I've been out working my ass off all day

It's just one bottle of wine or two, but, hey

You can't even talk, you smoke weed just to help you sleep

Then why you out getting stoned at four o'clock

And then you come home to me?

And don't say hello 'cause I got high again

And forgot to fold my clothes

'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean

You told me, "Get a job", then you ask where the hell I've been

And I'm too perfect 'til I open my big mouth

I want to be me, is that not allowed?

And I'm too clever and then I'm too fucking dumb

You hate it when I cry unless it's that time of the month

And I'm too perfect 'til I show you that I'm not

A thousand people I could be for you when you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

You hate the fucking lot

Oh, and I'm too messy, and then I'm too fucking clean

You told me, "Get a job", then you ask where the hell I've been

And I'm too perfect 'til I open my big mouth

I want to be me, is that not allowed?

And I'm too clever and then I'm too fucking dumb

You hate it when I cry unless it's that time of the month

And I'm too perfect 'til I show you that I'm not

A thousand people I could be for you when you hate the fucking lot

You hate the fucking lot

Traduction en français de "Messy"

Tu sais que je suis impatiente

Alors pourquoi m'as-tu laissée attendre devant la gare ?

Quand il faisait genre moins quatre degrés, et je

Je comprends ce que tu dis

Je ne veux juste vraiment pas l'entendre pour l'instant

Peux-tu la fermer une fois dans ta vie ?

Écoute-moi

J'ai suivi tes gentils conseils sur

La façon dont tu penses que je vais mourir

J'aurai de la chance si j'atteins trente-trois ans

Ok, alors oui, je fume comme une cheminée

Je ne suis pas maigre et je fais ma Britney

Toutes les deux semaines

Mais sois indulgent avec moi

Qui veux-tu que je sois ?

Parce que je suis trop désordonnée

Et puis je suis trop clean

Tu m'as dit : 'Trouve-toi un job"

Et puis tu te demandes où diable j'étais

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que j'ouvre ma grande bouche

Je veux être moi

N'est-ce pas autorisé ?

Et je suis trop futée

Et ensuite je suis trop débile

Tu détestes quand je pleure

À moins que ce soit à cette période du mois

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que je te montre que je ne suis pas

Parmi les mille personnes que je pourrais être pour toi

Et tu détestes tout ça

Tu détestes tout ce bordel

Tu détestes tout ce bordel

Ça te prend des siècles

Tu n'as toujours pas compris le truc

Je ne demande pas des pages

Mais un texto ou deux seraient les bienvenus

Et s'il te plaît, ne fais pas ces grimaces

Alors que j'ai travaillé comme une dingue toute la journée.

C'est juste une bouteille de vin ou deux

Mais bon, tu ne peux même rien dire

Tu fumes de l'herbe juste pour t'aider à dormir.

Alors pourquoi sors-tu te défoncer à quatre heures du mat' ?

Et ensuite tu viens me retrouver

Et ne dis pas bonjour

Parce que je suis à nouveau défoncée

Et j'ai oublié de plier mes affaires

Parce que je suis trop désordonnée

Et puis je suis trop clean

Tu m'as dit : 'Trouve-toi un job"

Et puis tu te demandes où diable j'étais

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que j'ouvre ma grande bouche

Je veux être moi

N'est-ce pas autorisé ?

Et je suis trop futée

Et ensuite je suis trop débile

Tu détestes quand je pleure

À moins que ce soit à cette période du mois

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que je te montre que je ne suis pas

Parmi les mille personnes que je pourrais être pour toi

Et tu détestes tout ça

Tu détestes tout ce bordel

Tu détestes tout ce bordel

Parce que je suis trop désordonnée

Et puis je suis trop clean

Tu m'as dit : 'Trouve-toi un job"

Et puis tu te demandes où diable j'étais

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que j'ouvre ma grande bouche

Je veux être moi

N'est-ce pas autorisé ?

Et je suis trop futée

Et ensuite je suis trop débile

Tu détestes quand je pleure

À moins que ce soit à cette période du mois

Et je suis trop parfaite

Jusqu'à ce que je te montre que je ne suis pas

Parmi les mille personnes que je pourrais être pour toi

Et tu détestes tout ça

Tu détestes tout ce bordel