Miley Cyrus : on connaît la date de sortie de son prochain album

Plusieurs informations sont déjà dévoilées concernant ce futur disque. Ce dernier est baptisé "Something Beautiful" et il sortira le 30 mai prochain. En prime, la pochette réalisée par Glen Luchford a été révélée. On y voit la chanteuse arborer une tenue surréaliste de Thierry Mugler et décrite dans un communiqué comme "un clin d’œil frappant à l’esthétique audacieuse et à la narration visuelle de l’album."