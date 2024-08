The Weeknd bientôt de retour ? : il partage l’extrait d’une nouvelle chanson

Sur ce mystérieux teaser, un enfant ressemblant à l’artiste canadien fuit les ténèbres pour rejoindre la lumière. Il chante : « I’m falling at the speed of light/ I’m staring at your shrinking face, don’t cry » (en français, « Je tombe à la vitesse de la lumière / Je regarde ton visage qui rétrécit, ne pleure pas »).

Il accompagne ce teaser de deux minutes d’une légende : « Quand vous regardez assez longtemps dans l’abîme, l’abîme regarde aussi en vous… », une référence au philosophe allemand Friedrich Nietzsche.

Pour rappel, Abel Tesfaye a laissé entendre que cet album serait le dernier sous son nom de scène « The Weeknd », et qu'il avait ensuite l'intention de « tuer le personnage ». Si ce projet est très attendu et devrait sortir prochainement, aucune date n’a pour le moment été communiquée.