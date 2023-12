Taylor Swift livre l'un des secrets de son couple avec Travis Kelce

Ils ont tout du couple parfait, Taylor Swift et le footballeur américain Travis Kelce forme le couple le plus en vogue depuis la fin de l’été. Il est venu assister à l’un de ses shows avec des bracelets de l’amitié (une tradition de Swifties) et elle vient le soutenir lors de ses matchs. De quoi en faire rêver plus d’un. Et c’est notamment l’une des apparitions de Taylor Swift, le 1er octobre 2023, lors d’un match des Kansas Chiefs qui avait mis la puce à l’oreille des fans au sujet d’une idylle et a permis aux audiences du match de battre des records. Cependant, ce 5 décembre, la jeune femme a révélé qu’ils étaient en couple bien avant cet événement.

Lors d’une interview accordée au Time, elle a déclaré : « Tout a commencé quand Travis m'a adorablement mis sur la sellette dans son podcast, ce que j'ai trouvé très fort. Nous avons commencé à traîner ensemble juste après ça. Nous avons donc passé beaucoup de temps sans que personne ne le sache, ce dont je suis reconnaissante, car cela nous a permis d'apprendre à nous connaître ». Une parenthèse pour la chanteuse à l’époque en pleine tournée nord-américaine. « Lorsque j'ai assisté au premier match, nous étions déjà en couple. Je pense que certaines personnes croient avoir assisté à notre premier rendez-vous lors de ce match ? Nous ne serions jamais assez fous pour tout dévoiler le jour de notre premier rendez-vous. »