Taylor Swift : le film du concert « Eras Tour » bientôt disponible sur Disney+

« The Eras Tour a été un véritable phénomène qui a ravi et continue de ravir les admirateurs du monde entier, et nous sommes très heureux de présenter ce concert électrisant au public, peu importe où qu’il se trouve, en exclusivité sur Disney », s’est félicité Bob Iger, directeur général de Disney, dans le communiqué. Le film arrivera sur la plateforme de diffusion en continu à partir du 15 mars. De quoi permettre aux fans de se mettre quelque chose sous la dent avant la sortie de son nouvel album récemment annoncé, « The Tortured Poets Department », le mois suivant.

Fraîchement auréolée de sa consécration historique aux Grammy Awards, Taylor Swift vient de donner le coup d’envoi du Eras Tour en Asie-Pacifique. Pour rappel, la chanteuse américaine s’arrêtera en France, en mai et juin 2024.