Les Swifties n’en reviennent pas! Taylor Swift a voulu faire plaisir à ses fans sur la scène des Grammy Awards 2024, à la Crypto.com Arena de Los Angeles, ce dimanche 4 février, en leur annonçant la sortie d’un nouvel album intitulé «The Tortured Poets Departments» pour le 19 avril 2024.

Au moment de recevoir le prix de l’album de l’année pour «Midnights», Taytay a rappelé qu’il s’agissait de sa treizième victoire aux Grammy’s avant de révéler: «Je voudrais remercier les fans en leur dévoilant un secret que j’ai gardé ces deux dernières années: mon nouvel album arrive le 19 avril. Il s’appelle ‘’The Tortured Poets Departments’’. Je vais partager le visuel de l’opus maintenant sur les réseaux sociaux. Merci je vous aime !»

Un post sur le compte Instagram de Taylor Swift est alors immédiatement apparu faisant apparaitre la pochette de l'album inédit, en noir et blanc. On y découvre la star allongée sur des oreillers. Sa tête est coupée. Une note écrite à la main accompagne également le cliché. On peut y lire: «Et donc je donne la preuve / Mes armoiries détériorées / Mes égéries, acquises comme des bleus / Mes talismans et sorts / Le tic tic tic des bombes d’amour/ Mes veines d’encre noire / Tout est juste en amour et en poésie… »

Cet extrait se conclut par cette signature : «Bien à vous, le Président du département des poètes torturés.»