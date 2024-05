Taylor Swift en concert à Paris : que va-t-elle chanter ?

Pour Taylor Swift, la scène est une affaire sérieuse. Et elle l’a encore prouvé jeudi soir à Paris La Défense Arena lors du lancement de sa tournée européenne « The Eras Tour ». Voyant les choses encore plus grandes que d'habitude, la chanteuse a modifié son show pour en mettre plein la vue aux 42.000 spectateurs présents.

Pour les plus curieux, voici la setlist du « Eras Tour » européen. Attention, spoilers !

La setlist des concerts européens de Taylor Swift

Sans surprise, c’est avec le titre « Miss Americana & the Heartbreak Prince » que Taylor Swift débute son premier concert parisien, débarquant, impériale, au cœur d'une fleur géante. Mais la chanteuse a ensuite apporté plusieurs modifications pour faire de la place à son nouvel album, « The Tortured Poets Department ». À commencer par la suppression de plusieurs morceaux : « The Archer », « Long Live »… De quoi faire des déçus. Mais les fans ont rapidement été réconfortés en entendant Taylor Swift interpréter sa chanson « Paris » en hommage à la capitale française.

Vous pouvez consulter la setlist complète ci-dessous :

1. « Lover »

« Miss Americana & The Heartbreak Prince »

« Cruel Summer »

« The Man »

« You Need To Calm Down »

« Lover »

2. « Fearless »

« Fearless »

« You Belong With Me »

« Love Story »

3. « Red »

« 22 »

« We Are Never Ever Getting Back Together »

« I Knew You Were Trouble »

« All Too Well (10 Minute Version) »

4. « Speak Now »

« Enchanted »

5. « Reputation »

« …Ready For It? »

« Delicate »

« Don’t Blame Me »

« Look What You Made Me Do »

6. « Folkore/Evermore »

« Cardigan »

« Betty »

« Champagne Problems »

« August »

« Illicit Affairs » (Bridge Only)

« My Tears Ricochet »

« Marjorie »

« Willow »

7. « 1989 »

« Style »

« Blank Space »

« Shake It Off »

« Wildest Dreams »

« Bad Blood »

8. « The Tortured Poets Department »

« But Daddy I Love Him »

« So High School »

« Who’s Afraid of Little Old Me? »

« Down Bad »

« Fortnight »

« The Smallest Man Who Ever Lived »

« I Can Do It With a Broken Heart »

9. Chansons surprises

« Paris »

« LOML »

10. « Midnights »

« Lavender Haze »

« Anti-Hero »

« Midnight Rain »

« Vigilante Shit »

« Bejeweled »

« Mastermind »

« Karma »