Taylor Swift dévoile la version acoustique de «The Man», chantée à Paris!

Taylor Swift vient de faire un joli cadeau à ses fans français en mettant en avant un extrait de son concert tourné à Paris, en septembre 2019, dans la salle mythique de l’Olympia.

Dans cette vidéo intitulée «The Man -- Live from Paris», on découvre un show à l’ambiance intimiste. Taytay a pris sa guitare et entonné la version acoustique de «The Man». La chanteuse y semble plus décontractée et confiante que jamais, tandis que son public parisien reprend en chœur chaque parole du titre.