Taylor Swift comme on ne l’a jamais vue dans son documentaire «Miss Americana».

Quelques jours après Justin Bieber et sa mini-série «Seasons» c’est au tour de Taylor Swift de dévoiler un documentaire sur sa vie. Netflix diffuse «Miss Americana», ce vendredi 31 janvier. Voici toutes les infos à retenir sur le film consacré à la superstar américaine.

Taylor Swift a toujours voulu être une bonne personne

Le documentaire sur Taylor Swift démarre par une séquence sur les journaux intimes écrits par la chanteuse durant son enfance. Elle explique qu’elle a toujours cherché à recevoir des compliments. L’artiste a toujours tout fait pour être considérée comme une «personne bien». Le documentaire dévoile des vidéos personnelles de concours de chant, concerts, ou encore noëls de son enfance. Taylor Swift explique: «J’étais comblée par l’approbation». Mais à trop vouloir se faire aimer, l’interprète de «Look What You Made Me Do» est «devenue la personne que tout le monde voulait qu’elle soit».

On comprend que le talent de Taylor Swift remonte à son enfance. Elle explique qu’elle a toujours aimé écrire et composer. Dès ses 16 ans, l’artiste est déterminée à faire entendre ses morceaux. «Si je n’écrivais pas mes propres chansons, je ne serais pas là aujourd’hui.»

L’incident avec Kanye West a eu de lourdes conséquences pour Taylor Swift

«Miss Americana» retrace toute la carrière de Taylor Swift. Le documentaire se devait donc de revenir sur le clash de la jeune star avec Kanye West. Le rappeur était monté sur scène lors des Video Music Awards 2009 alors que la chanteuse recevait le prix de la «Meilleure vidéo féminine». Kanye l’avait alors interrompue pour proclamer que Beyoncé était celle qui méritait cette récompense. Le public avait hué l’américain ce soir-là mais Taytay a pensé que les cris de la foule lui étaient adressés. «Pour quelqu’un qui a basé toutes ses croyances sur le besoin d’être acclamée par tout le monde, entendre la foule mécontente est une expérience instructive.»

La polémique avec Kanye West ne l’a jamais lâchée par la suite. Quand le rappeur l’insulte dans un de ses titres, c’est encore elle qu’on critique. L’hashtag #TaylorSwiftIsOver (TaylorSwiftestfinie) est même devenu une tendance sur le web et l’image de la fille gentille qu’elle a mis du temps à créer a commencé à se fissurer.

Taylor Swift se confie sur ses troubles alimentaires

Taylor Swift est une femme comme les autres. Et la star peut aussi se montrer vulnérable. Elle raconte le rapport compliqué qu'elle a avec son corps. La chanteuse explique avoir été impactée par les photos d’elle dans les Tabloïds. Elle a progressivement arrêté de manger pour avoir l’air plus mince : « Je faisais du sport et je ne mangeais plus.»

Depuis ses débuts, la jeune femme a muri et a pris du recul par rapport aux critiques de certaines personnes. «Je fais un 38 à la place d’un 34.Je ne comprenais pas ça avant. On ne se rend pas compte quand on le fait graduellement. Aujourd’hui je sais que c’est mieux d’avoir l’air grosse plutôt que malade.»

Taylor Swift et son combat contre les violences sexuelles

L’une des expériences qui a le plus marquée Taylor Swift est l’agression sexuelle de David Mueller, lors d’une séance photos en 2013. Le DJ lui avait attrapé les fesses et avait ensuite accusé la chanteuse d’avoir provoqué son licenciement. La jeune femme revient sur sa victoire lors du dernier procès contre l’animateur de radio. La star avait alors remporté un dollar symbolique. Taylor Swift explique dans le documentaire que cet épisode la marquera à vie : «On ne sent pas la victoire quand on gagne, parce que ce procès a été déshumanisant.»

Taylor Swift: son petit-ami Joe Alwyn fait des apparitions mystérieuses dans «Miss Americana»

Après la grosse polémique provoquée par Kanye West, Taylor Swift a eu besoin de se ressourcer. «Je me sentais seule, amère. J’ai dû tout remettre à zéro.», explique-t-elle dans le documentaire. Durant son break, l’Américaine a commencé à composer pour son nouvel album «Reputation». La chanteuse se confie sur cette période trouble où elle a eu besoin de mettre sa carrière entre parenthèse. Mais Taylor Swift admet avoir été bien accompagnée. Sans prononcer son nom, elle fait comprendre qu’elle est tombée amoureuse de l’acteur Joe Alwyn, «un homme équilibré».

La superstar veut que cette relation reste privée et laisse passer quelques images de l’ombre de son petit-ami dans le documentaire. On la voit également embrasser l’acteur après l’un de ses concerts. «On était heureux», commente Taylor Swift.

Taylor Swift et son engagement politique

Toute la seconde partie du film «Miss Americana» est pratiquement consacrée à l’engagement politique de Taylor Swift. Alors qu’elle a toujours refusé de prendre parti publiquement de peur de peur de perdre le soutien de certains fans, la star prend finalement la décision d’exprimer son soutien aux démocrates lors des législatives américaines de mi-mandat en 2018. Dans le documentaire, on assiste aux discussions avec son équipe, mais aussi avec sa famille sur son envie de prendre la parole. «Je veux être du bon côté de l’Histoire», interpelle Taylor Swift.

«Miss Americana» dévoile même le moment stressant où la chanteuse publie ce message sur Instagram : «Par le passé, j'ai hésité à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais [...] je pense très différemment aujourd'hui. Je voterai dans le Tennessee [...] je voterai pour Phil Bredesen au Sénat et Jim Cooper à la Chambre des représentants.»