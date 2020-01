Taylor Swift partage «Only The Young», la bande-originale de «Miss Americana»

Écoutez «Only The Young» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

«Miss Americana» est enfin sorti ! Les fans de Taylor Swift l’attendaient et son documentaire est enfin disponible sur Netflix. Présenté au festival Sundace, le long-métrage a pour but de montrer la vie de l’artiste ces derniers temps. Une façon donc pour ses fans de découvrir l’envers du décor. A commencer par l’écriture de la bande-originale.

Dans un extrait publié il y a plusieurs jours, Taylor Swift dévoilait le nom et les premières mélodies de «Only The Young». Dans son documentaire, on voit Taylor Swift composer le morceau en direct. La boucle est bouclée au moment du générique de fin, la chanson retentit. Un titre inspiré par un événement très important aux Etats-Unis, les élections présidentielles.