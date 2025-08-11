"Secret Story" 2025 : quel candidat est le plus suivi sur Instagram ?

Théo suivi par 12,1K followers sur Instagram

Éliminé dès la première semaine, Théo rassemble une dizaine de milliers d'abonnés sur Instagram. Discret dans le jeu comme sur les réseaux, il partage quelques photos personnelles et des souvenirs de son court passage dans la Maison.

Secret : "J’ai vécu dans ma voiture pendant six mois".