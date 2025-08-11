"Secret Story" 2025 : quel candidat est le plus suivi sur Instagram ?

Théo suivi par 12,1K followers sur Instagram
Éliminé dès la première semaine, Théo rassemble une dizaine de milliers d'abonnés sur Instagram. Discret dans le jeu comme sur les réseaux, il partage quelques photos personnelles et des souvenirs de son court passage dans la Maison.
Secret : "J’ai vécu dans ma voiture pendant six mois".
Dréa suivie par 27K followers sur Instagram
La plus jeune de cette saison, Dréa, de son vrai nom Yang Drea IRae, s’est glissée dans la Maison des Secrets à seulement 19 ans. Sur les réseaux sociaux, elle fédère une communauté autour de contenus musicaux et de ses performances dansées. Sur TikTok, la starlette de la K-pop cumule 40K abonnés.
Secret : "J’ai remporté un talent‑show de K‑Pop en Corée du Sud"
Marianne suivie par 32,1K followers sur Instagram
Doyenne du casting, Marianne a su se faire remarquer au sein de la Maison des Secrets par sa personnalité affirmée. Sur les réseaux, elle publie de nombreux reels sur lesquels elle se met en scène.
Secret : "J’ai onze prénoms"
Célia suivie par 37,7K followers sur Instagram
Venue tout droit de Miami, la jeune Belge a vécu ses premières semaines de jeu au cœur de plusieurs missions stratégiques, notamment avec son allié Aimed. "J’ai vécu la plus belle expérience de ma vie, et j’en serai éternellement reconnaissante", a-t-elle confié à ses abonnés en sortant de l’aventure Secret Story.
Secret : "Nous sommes les gardiens de la transparence" (secret commun avec Aimed)
Noah suivi par 44,8K followers sur Instagram
C’est l’ex-petit ami d’Anita ! L’étudiant américain a terminé son aventure en finale et, s’il n’a pas remporté la victoire, il est tout de même reparti avec une cagnotte de plus de 15 000 euros.
Secret : "Notre histoire passée lie notre destin dans la Maison" (secret commun avec Anita)
Constance suivie par 45K followers sur Instagram
Demi-finaliste de la saison, Constance s’est imposée comme l’une des joueuses les plus stratégiques de la Maison. Observatrice, elle partageait son secret avec Damien.
Secret : "Nous sommes un faux couple" (secret commun avec Damien)
Adrien suivi par 46,5K followers sur Instagram
Adrien s’est fait remarquer dans la Maison… et surtout par Pimprenelle ! Le jeune homme est sorti de l’aventure en couple avec la jeune femme. Sur les réseaux sociaux, il partage ses looks, son quotidien et quelques instants complices avec sa partenaire rencontrée dans le jeu.
Secret : "J’ai découvert l’existence de ma sœur à 16 ans"
Aimed suivi par 49,4K followers sur Instagram
Aimed a marqué la Maison des secrets par son franc-parler. Stratège assumé, il n’a pas hésité à s’impliquer dans les missions les plus complexes.
Secret : "Nous sommes les gardiens de la transparence" (secret commun avec Célia)
Damien suivi par 72,7K followers sur Instagram
Damien a marqué la saison avec son secret et son jeu stratège… même contre Constance ! Il n’a pas hésité à voter contre elle lorsque la stratégie l’exigeait. Le public peut désormais le retrouver sur Instagram, mais également TikTok avec ses 60K abonnés.
Secret : "Nous sommes un faux couple" (secret commun avec Constance)
Pimprenelle suivie par 93,9K followers sur Instagram
La petite amie d’Adrien partage sur les réseaux sociaux ses looks et son nouveau quotidien en France. Depuis la fin de l’aventure télévisée, elle publie aussi des moments de complicité avec Adrien, son compagnon rencontré au sein de la Maison.
Secret : "La moitié de mon visage a été reconstruite"
Anita suivie par 129K followers sur Instagram
Sur les réseaux sociaux, Anita offre un feed avec de magnifiques selfies et de photos d'elle en vacances.
Secret : "Notre histoire passée lie notre destin dans la Maison" (avec Noah)
Ethan suivi par 158K followers sur Instagram
Il est l’un des chouchous de cette saison. Éliminé en demi-finale, Ethan partage sur ses réseaux des photos de lui, crampons aux pieds, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. L’univers du ballon rond est définitivement le sien.
Secret : "Mon frère est une légende vivante du football"
Mayer suivi par 209K followers sur Instagram
C’est l'un des plus populaires ! Le challenger du duo Romayer n’est pas en reste sur les réseaux. En vacances, en interviews… Mayer vit à 100 à l’heure. Depuis sa sortie de la Maison, il enchaîne les événements presse prestigieux, comme le lancement de la saison 2 de "Mercredi" en présence de Jenna Ortega, Tim Burton et de nombreux influenceurs, dont Lena Situations et EnjoyPhoenix.
Secret : "Je fais partie des 1 % de la population mondiale à avoir un QI supérieur à 134".
Romy suivie par 305K followers sur Instagram
Gagnante de la saison 2025, Romy explose les compteurs avec une communauté Instagram très engagée. C'est d'ailleurs la candidate la plus suivie de Secret Story, cette année. Grande alliée de Mayer dans le jeu, elle n’a pour l’instant publié qu’un seul post : celui annonçant son entrée dans la Maison des Secrets.
Secret : "Je suis un phénomène viral"