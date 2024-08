Le saviez-vous ? Tayc a fait un feat avec un champion NBA

Entre basket et musique, la ligne est très fine. Kobe Bryant, Damian Lillard ou encore Allen Iverson sont autant de légendes du ballon orange qui ont pris le micro à un moment donné. Si certains réussissent bien la transition du parquet aux salles de concert, comme Shaquille O’Neal devenu DJ à succès, on préfère souvent voir un ballon qu’un micro dans les mains des basketteurs…

En France, le public se souvient surtout des albums de Tony Parker, de sa collaboration avec Booba notamment. Plus récemment, une ex-star de la NBA a collaboré avec certains des artistes français les plus en vogue. Il s’agit de Serge Ibaka, ailier fort qui a fait les beaux jours du Thunder d’Oklahoma jusqu’en 2016. Le joueur a remporté le championnat NBA en 2019, le titre le plus prestigieux, au sein de l’effectif des Raptors de Toronto. Il a également obtenu la médaille d’argent avec l’Espagne aux Jeux olympiques de 2012.