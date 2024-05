Squeezie : son retour en force avec Éric et Ramzy

Squeezie revient avec Éric, Ramzy et Mister V

Le concept est simple, le duo composé de Squeezie et Mister V affronte celui d’Erich et Ramzy dans un jeu d’intuition. Une première équipe fait deux propositions de ce qui pourrait se trouver derrière une porte, et l’autre doit deviner sous peine de recevoir un gage.

La vidéo commence très fort avec un gage extrêmement sévère et drôle, ce qui rend le format très attractif dès le début. L’affiche tient en effet ses promesses, et permet à Squeezie d’engranger une audience impressionnante de 5 millions de vues en seulement deux jours. Le Youtubeur numéro 1 en France est de retour, et ça promet !