Squeezie : combien a coûté le GP Explorer ?

Un défi largement relevé. Squeezie est définitivement entré dans l’histoire. Le YouTubeur a réalisé un de ses plus grands rêves, celui d’organiser un Grand Prix de Formule 4. Pour cela, il a contacté 22 personnalités issues d’Internet pour participer à ce qu’il a appelé le GP Explorer. Depuis le circuit Bugatti au Mans, tous participent à cette folle course. Une première dans le monde du streaming mais aussi de l’automobile.

En effet, alors que 40 000 personnes sont présentes et assistent à la course. Mais ce n’est pas tout, l’événement est également retransmis sur Twitch. Plus d’un millions d’internautes suivent cette journée, animée en direct par Doigby. Avec une telle organisation, une question se pose alors : combien a coûté le GP Explorer à Squeezie ?

Squeezie révèle le prix du GP Explorer

Invité dans l’émission Popcorn de Domingo, Squeezie répond à la question du YouTubeur sur le prix dépensé pour le GP Explorer. Cela se compte en millions d’euros : «Oui c’est à ce point. On ne sait même pas encore à l’heure actuelle parce qu’il y a des frais de dernière minute. Mais oui c’est entre 3 et 4 millions d’euros un évent comme ça.»

Un pari risqué pour Squeezie car au moment où il signe, le YouTubeur n’a encore prévenu personne de cette folle idée : «Les gens le savent, j’ai de l’argent je suis bien etc, mais quand on fait des projets, je ne réfléchis pas comme ça. Je ne vais pas faire des caprices de gars qui veut conduire une F4 à 3 millions d’euros. Tout ça repose sur une balance, un écosystème et ce sont les équipes qui ont tout donné, poursuit-il avant d’ajouter, C’était un coup de pression monumental. Quand on s’engage on signe et y’a moins 2 millions et on ne sait même pas si les marques d’Internet vont nous suivre. Pendant un an on ne savait pas si on n’allait pas perdre énormément d’argent.»