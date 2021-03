Squeezie, McFly et Carlito, Natoo, Tibo InShape…: de quoi parlent les youtubeurs dans leur toute première vidéo?

McFly et Carlito et la fin du monde

En 2012, McFly et Carlito font leurs débuts sur YouTube avec une vidéo intitulée "McFly et Carlito – Marina et la fin du monde". Loin de leurs concours d’anecdotes et de leurs duos avec des chanteurs, les deux amis profitent de YouTube pour faire la promotion de leur show TV. On relève déjà dans cette vidéo le sens de l’humour très prononcé de McFly et Carlito qui n’a pas véritablement changé depuis.