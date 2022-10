GP Explorer: y aura-t-il une deuxième édition ?

GP Explorer: qui a gagné ?

Après certaines frayeurs pendant les qualifications, notamment pour Joyca, tous sont au départ de ce GP Explorer. À 17h la course commence, une bataille sans merci se livre entre les deux premières voitures, celle de Sylvain et de Depiolo. Au bout des 15 tours de piste, Sylvain est sacré grand champion. À la deuxième place on retrouve alors Depielo, suivi de près par Étienne Moustache en troisième position.

Une fois les voitures rentrées au stand, la pression redescend pour Squeezie. Celui qui était ému avant le lancement de sa course, apprend que plus d’un million de personnes a suivi cet événement sur Twitch. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il remercie tous les participants et toutes les personnes de l’ombre.