Soprano se lance dans le cinéma, il dévoile une image du tournage

Rien ne lui résiste. Au cours de sa carrière, Soprano a multiplié les succès. Après un démarrage avec les Psy 4, il y a déjà 30 ans, le rappeur marseillais a poursuivi sur sa lancée en solo et séduit toutes les générations. Une réussite qui n’a pas manqué de s’affirmer avec « Everest », « Cosmopolitanie » et « Phoenix », respectivement certifiés disque d’or et disques de diamant. Mais également sur scène et notamment au Stade de France pour le bouquet final de sa tournée « Chasseur d’étoiles ».

Alors qu’il travaille sur son nouvel album « Freedom », prévu pour le mois de juin, Soprano a dévoilé qu’il se lançait dans une carrière d’acteur. Il est d’ailleurs actuellement sur le tournage du premier film pour lequel il tient le rôle principal. Une nouvelle aventure qui semble lui tenir à cœur puisqu’il a partagé quelques clichés du tournage, qui a débuté le 22 avril, sur sa page Instagram.