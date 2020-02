Vitaa et Slimane à l’AccorHotels Arena avec NRJ !

Vitaa et Slimane, que préparent-ils sur scène ?

En effet, leur tournée va se poursuivre jusqu’en 2021. Les villes ont été ajoutées comme Le mans, Amiens, Aix-en-Provence… Et une grande salle fait désormais partie de leur planning, Vitaa et Slimane seront à l’AccorHotels Arena le 14 avril 2021. Prêts à relever ce défi fou, les artistes s’étaient confiés sur ce que les fans pourront retrouver sur scène.

«Les morceaux sont construits pour la scène. On fera un mixe de «VersuS» mais il y aura aussi certaines chansons en solo». Un beau mélange de leur grande collaboration. N’attendez plus et prenez vos places avec NRJ dès maintenant !

Les dates de la tournée «VersuS Tour» de Vitaa et Slimane

03/03/21 – Montpellier – Zénith Sud

10/03/21 – Grenoble – Palais des Sports

11/03/21 – Bourg en Bresse– Ainterexpo

12/03/21 – Dijon – Zénith

13/03/21 – Besançon – Micropolis

17/03/21 – Rouen – Zénith

18/03/21 – Le Mans – Antares

19/03/21 – Brest – Aréna

20/03/21 – Caen - Zénith

27/03/21 – Lille – Stade Pierre Mauroy

28/03/21 – Amiens – Zénith

31/03/21 – Lyon – Halle Tony Garnier

01/04/21 – Aix en Provence – Aréna du Pays d’Aix

02/04/21 – Toulon – Zénith Oméga

07/04/21 –Rennes – MuzikHall

08/04/21 – Nantes – Zénith

10/04/21 – Paris – AccorHotels Aréna