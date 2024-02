Slimane victime d’un accident de scène : « Heureusement que j’avais un collant »

2024 sera une année chargée pour Slimane ! Outre sa préparation pour défendre la France à l’Eurovision 2024 en mai prochain avec son hit « Mon Amour », le chanteur a un agenda de concert très fourni. Sa tournée des Zéniths du « Cupidon Tour » est lancée et doit se poursuivre jusqu'au 14 décembre. Ce dimanche 4 février, le gagnant de The Voice performait à l’Arena Futuroscope de Poitiers. Alors qu’il réalisait une cascade aérienne, le kilt du chanteur s’est coincé dans les câbles créant un moment gênant pour l’interprète de « Viens on s'aime ».

Loin d’être abattu par cet évènement, le papa d’Esmeralda a partagé une vidéo dans sa story Instagram en déclarant : « Heureusement que j’avais un collant ». Un incident qui a donc aussitôt viré à la plaisanterie pour le chanteur qui s’est même vanté d’avoir « réussi à faire deux saltos ». Espérons qu’un évènement semblable ne se produise pas le 11 mai prochain à Malmö, en Suède, lors de la performance très scrutée du champion français à l’Eurovision !