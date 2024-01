Slimane chante «Mon Amour» en anglais

Slimane: quelles ont été ses inspirations pour «Mon Amour» ?

Slimane a le cœur brisé dans son titre poignant «Mon Amour». L’artiste l’a imaginé avec ses deux compères Yaacov et Meïr Salah alors qu’il était en tournée en Suisse. Une rupture amoureuse dévastatrice l’a poussé à partager sa peine en chanson. «C’est sorti comme un cri du cœur, comme quelque chose qui avait besoin d’être exprimé. Cela a été très instinctif, animal, presque. Ce cœur brisé, je ne m’en suis pas caché puisque j’ai écrit un disque (Chroniques d’un Cupidon, Ndlr) parlant de cette histoire.», a-t-il révélé au sujet de son morceau au journal 20 Minutes.

«Cette chanson est arrivée après. A ce moment-là, cette réflexion m’est venue : 'J’ai fait tout un album qui parle de ça et encore aujourd’hui je t’aime et je ne sais toujours pas pourquoi. Je me refais tous les films du monde et c’est toujours pareil : je t’aime'. C’est ça l’histoire de cette chanson.», conclut Slimane.