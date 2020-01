Sia avoue être attirée par Diplo!

Après avoir annoncé l’adoption récente d’un garçon, et déclaré qu’elle souhaitait rester célibataire toute sa vie, Sia a profité de son interview pour le magazine américain GQ pour faire d’autres révélations croustillantes.

L’interprète de «Unstoppable» a proposé à son ami très proche, Diplo, une relation purement sexuelle. Elle explique : «J'ai écrit un texto à Diplo et je lui ai dit : 'Ecoute, tu es l'une des cinq personnes avec laquelle j'ai le plus d'attraction sexuelle et aujourd'hui, j'ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et je viens d'adopter un garçon. Je n'ai pas de temps à consacrer à une histoire d'amour. Mais si tu es intéressé par une relation sans attache, dis-le-moi !»

Sia et Diplo: une grande histoire d’amitié

Sia et Diplo ont-ils eu une relation sexuelle? La chanteuse n’en dit pas plus. Les deux artistes collaborent en ce moment au sein du trio LSD et cartonnent avec les hits «No New Friends», «Audio» ou encore «Thunderclouds». Ce partenariat a toujours poussé Sia et Diplo à rester amis: «Une grande partie de notre relation est basée sur le fait d’essayer de ne pas avoir de relations sexuelles, afin de ne pas ruiner notre relation d'affaires»

Diplo n’a pas encore réagi aux annonces surprenantes de son amie. Le producteur américain serait en ce moment célibataire. Il est père de deux enfants: Lockett, 10 ans, et Lazer, âgé de 6 ans.