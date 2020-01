Sia partage le titre «Original» du film «Le Voyage du Dr Dolittle»

Un casting exceptionnel

A travers les paroles de «Original», Sia crie haut et fort ses différents et qu’il est important qu’accepter les gens tels qu’ils sont. «I’m here now to try it all. I’m ready to take a fall. Cause I’m an original. Why deny it ?». Le film regroupe également de nombreuses personnalités. En effet, ils sont nombreux à avoir accepté de se prêter au jeu du doublage.

Selena Gomez la première. La chanteuse interprète une girafe du nom de Betsy. A l’écran, les spectateurs retrouveront également Robert Downey Jr. dans le rôle principal. Emma Thompson, Ralph Fiennes, Rami Malek, Marion Cotillard et bien d’autres encore seront également présents. Le film sortira en salle le 5 février prochain.