Sia est maman!

Sia, d’ordinaire très discrète, vient d’annoncer une grande nouvelle! La star de 44 ans s’est confiée sans tabou sur sa vie privée au journal américain GQ. A l’occasion de cette interview, la chanteuse a dévoilé: «Je viens d’adopter un fils.» L’interprète de «The Greatest» n’a pas donné plus d’informations quant à cette adoption.

Sia n’a jamais caché son envie d’avoir des enfants. L’an dernier, après avoir vu un documentaire sur le rappeur Dasani, âgé de 16 ans, la chanteuse avait écrit sur Twitter : « Hey Dasani de “FOSTER” sur @HBO ! J’aimerais t’adopter, nous essayons juste de te trouver et de faire vérifier ma maison, etc. Mais je veux que tu saches que tu auras une maison avec moi. »

Sia déjà très proche de Maddie Ziegler

Avant d’adopter un enfant, Sia avait pris sous son aile la jeune danseuse Maddie Ziegler. L’adolescente que l’on voit dans pratiquement tous les clips de l’artiste australienne avait confié à Jimmy Fallon: «Je suis un peu comme sa fille et elle a toujours voulu habiller sa fille et la mettre dans des vêtements différents et cool qui lui vont comme un gant.» Sia avait même offert une voiture à la danseuse pour son seizième anniversaire !

Sia a profité de cette interview pour révéler qu'elle voulait rester célibataire toute sa vie. L'artiste a été mariée au réalisateur de documentaires Erik Anders Lang de 2014 à 2016.