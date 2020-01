Shakira stressée à l’approche du Super Bowl: «Je vais donner tout ce que j’ai»

Le 2 février prochain, Shakira sera scène à Miami pour la mi-temps du Super Bowl, un événement sportif incontournable outre-Atlantique. Pour ce show grandiose, l’interprète de «Waka Waka» sera entourée de Jennifer Lopez.

Et à quelques semaines de la diffusion du concert, Shakira trépigne d’impatience à l’idée de retrouver une foule en délire. Mais la célèbre chanteuse ne cache pas non plus son stress: «Vous allez me voir dans toute ma splendeur, ce qui veut dire… Super stressée», a-t-elle confié dans l’émission 66 Minutes.

Fière de monter sur la scène du Hard Rock Stadium, Shakira réalise sans aucun doute un rêve d’enfant: «Je pense que le message sera: 'Écoutez, je suis une femme. Je suis une Latino. Il n'a pas été facile pour moi d'en arriver là où je suis. Et le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d'une petite fille de Barranquilla, en Colombie, étaient faits de quelque chose dont les rêves sont généralement faits et je vais être là, à donner tout ce que j'ai.’»