Shakira et Jennifer Lopez au Super Bowl: la setlist dévoilée !

Jennifer Lopez et Shakira interprèteront leurs plus grands hits

Sur le compte certifié Instagram, Despiertamerica, une photo a été publiée. «SuperBowl Liv Halftime show». En dessous, 11 chansons sont marquées. Et parmi elles, les plus grands titres des deux chanteuses. Pour Jennifer Lopez, on retrouve «Get Right», «Booty» ou encore «On The Floor» avec Pitbull.

Quant à Shakira, «She Wolf», «Whenever Wherever» en medley avec «Belly Dance», mais surtout «Beautiful Liar» avec Beyoncé. Une chose est sûre, cette prestation s’annonce exceptionnelle. Les fans attendent avec impatience ce grand show.