Shakira: découvrez le trailer du documentaire sur sa tournée «El Dorado»

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau single «Me Gusta» en featuring avec le chanteur portoricain Annuel AA, Shakia vient de partager un teaser du documentaire consacré à sa tournée mondiale de 2018. Le film a déjà été diffusé dans plus de 2 000 cinémas à travers le monde mais il sera retransmis à la télévision, sur HBO, le 26 janvier prochain.

Dans ces images on retrouve la chanteuse sur scène lors de son El Dorado World Tour. La star a parcouru 22 pays et fait le show sur plus de 50 scènes. La Colombienne y a interprété ses plus grands hits «La Bicicleta», «Hips don’t lie» ou encore «Estoy Aqui». Les fans de Shakira pourront également avoir un aperçu des coulisses et de la préparation de ses shows dans ce documentaire.