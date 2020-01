Shakira de retour avec «Me Gusta», en duo avec Anuel AA

Shakira ne s’arrête plus! Alors qu’elle se prépare pour son concert évènement de la mi-temps du Superbowl, elle vient de dévoiler un titre inédit en collaboration avec le chanteur portoricain, Anuel AA.

Avec «Me Gusta», les deux artistes interprètent en espagnol leur lutte pour garder leur amour intact. Ils se remémorent leur passion passée et veulent tout faire pour sauver leur couple. Shakira chante : «Tu me faisais à dîner puis on allait au cinéma et danser. Et maintenant tu oublies tous ces détails de moi». Sur ce son caliente, on retrouve le rythme reggae «la la la la» du titre «Sweat» du groupe Inner Circle, sorti en 1993.