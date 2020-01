Shakira terrifiée à l'idée de se marier avec Gerard Piqué

Mère de deux enfants, Milan Piqué Mebarak et Sasha Piqué Mebarak, Shakira est une femme comblée tant sur le plan personnel que professionnel. L’artiste de 42 ans se produira à la mi-temps de l'un des événements sportifs les plus importants des Etats-Unis, le Super Bowl, le 3 février prochain, aux côtés de Jennifer Lopez.

L’interprète de «Whenever Wherever» est aussi la compagne depuis 10 ans du joueur de football du FC Barcelone Gerard Piqué.

Si les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour, ils ne sont toujours pas mariés. Lors d’une interview accordée à la chaîne américaine CBS, la chanteuse s’est exprimée sur sa vision du couple: «Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me voit comme «LA femme», je préfère qu’il me considère comme une petite amie… Vous voyez? Le fruit encore défendu. Je veux qu’il reste alerte, je veux qu’il pense que toute est possible selon son comportement».

Shakira et Gerard Piqué se sont rencontrés grâce à «Waka Waka»

Le compagnon de l’artiste colombienne, Gerard Piqué, était présent lors de cette interview. Le joueur de football a également fait des confidences sur les circonstances de leur rencontre, en 2010.

Les deux stars se sont rencontrées lors du tournage du clip du hit «Waka Waka», réalisé à l’occasion de la coupe du monde de football 2010: «C’était fou, je devais danser!», s’est-il exclamé et Shakira de répliquer «Je l’ai vu sur la vidéo et je me suis dit qu’il était mignon et quelqu’un nous a présenté!».