Selena Gomez s'exprime sur le retour des « Sorciers de Waverly Place »

« C'était comme un rêve », a-t-elle confié en parlant du tournage de cette nouvelle version. Désormais âgée de 32 ans, l'actrice et chanteuse se dit reconnaissante pour cette période qui a marqué le début de sa carrière. « J’espère simplement que ce nouveau chapitre pourra apporter à un tout nouveau public la même joie que nous l’avons fait lorsque nous étions plus jeunes », a-t-elle confié.

En plus de retrouver son personnage emblématique, Selena Gomez sera également productrice exécutive de la série, tandis que David Henrie, son frère Justin Russo, assurera la réalisation de plusieurs épisodes. En attendant de retrouver la star de « Love On » à l'écran, Selena Gomez est en ce moment au cinéma dans « Emilia Perez » et dans la saison 4 de « Only Murders In The Building » sur Disney+.