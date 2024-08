Selena Gomez : sa nouvelle statue de cire bluffe les internautes

Ce mardi 27 août, le musée Madame Tussauds de New York a dévoilé une nouvelle statue de cire représentant Selena Gomez. L'œuvre s'inspire de la visite de presse de la chanteuse à Paris, pour laquelle elle avait fait la promotion de sa marque de beauté, Rare Beauty. « Lors de cet événement, Selena Gomez portait un ensemble deux pièces signé Alaïa, composé d'un haut à manches courtes et d'une jupe évasée et plissée. Le motif pied-de-poule noir et blanc rendait hommage à la mode des années 60, parfaitement complété par sa coiffure volumineuse », explique le musée.