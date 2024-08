Bad Bunny et Austin Butler réunis dans un thriller

Bad Bunny : chanteur, acteur et producteur

Ce n’est pas la première fois que le rappeur américain se retrouvera dans la peau d’un acteur. En effet, l’artiste de 30 ans a connu une ascension fulgurante dans le monde du divertissement. Il a notamment campé le personnage de « Kitty » Paez dans « Narcos : Mexico », puis de l’assassin The Wolf dans « Bullet Train » avec Brad Pitt.

En plus de ses rôles, l’interprète de « Where She Goes » a produit « Ils meurent tous les deux à la fin » sur Netflix, adapté du roman de l’auteur portoricain Adam Silvera qui devrait sortir dans le courant de l'année 2024.