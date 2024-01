« Les Sorciers de Waverly Place », le retour ! 12 ans après, Selena Gomez est au casting

La famille Russo s’apprête à ramener un peu de magie sur Disney Channel. Plus de dix ans après l’arrêt de la série, « Les Sorciers de Waverly Place » va revenir sur les écrans pour de nouvelles aventures. Selon les informations de Deadline, un pilote a été commandé et sera produit par Selena Gomez et David Henrie. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la chanteuse et son frère ainé à l’écran apparaitront également dans cette suite.