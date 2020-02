Selena Gomez: «Rare» a le droit à un remix d’Alexander 23

Selena Gomez adore son nouveau hit «Rare»! La chanteuse a partagé il y a trois jours une version acoustique de son morceau, initialement sorti le 10 janvier dernier. Une reprise tout en douceur qui avait ravi tous ses fans.

Cette fois-ci, Selena en dévoile une version un peu plus énergique. L’artiste de 27 ans et le DJ Alexander 23 se sont associés pour sortir le remix de «Rare», ce vendredi 28 février 2020. Au programme de ce nouveau son: une mélodie aérienne et un rythme qui va en faire rêver plus d’un.

Alexander 23, connu également sous le nom d’Alexander Glantz, s’est déjà associé à Selena Gomez sur la bande originale de la saison 3 de la série «13 Reasons Why». Il a notamment travaillé sur le titre «Another Summer Night Without You».