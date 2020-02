Selena Gomez lance sa propre marque de maquillage !

Comme d’autres stars avant elle – on pense surtout à Rihanna et Lady Gaga – Selena Gomez a décidé de proposer sa propre marque de maquillage. Et elle n’a pas choisi le nom au hasard puisqu’il est une référence directe au nom de son nouvel album «Rare», dévoilé le 10 janvier dernier et dont les titres «Lose You To Love Me» ou encore «Look At Her Now» cartonnent !

Très active sur les réseaux sociaux, l’artiste n’a pas manqué de prévenir ses fans du lancement de cette ligne de cosmétiques nommée «Rare Beauty» : «Les gars, je travaille sur ce projet spécial depuis deux ans et je peux officiellement dire que Rare Beauty sera lancé dans les magasins Sephora en Amérique du Nord cet été», a-t-elle commenté.

Pour l’occasion, la chanteuse a également partagé quelques images des coulisses de la confection de ses produits. Elle apparaît ainsi très concentrée sur ce projet, essayant au passage quelques échantillons. A travers cette courte séquence, elle s’engage aussi à lancer une gamme permettant de se sentir bien dans sa peau, sans jamais se préoccuper du regard des gens, des likes ou des commentaires sur la Toile…