Selena Gomez dévoile la version acoustique de «Rare»

Depuis le 10 janvier dernier, les fans de Selena Gomez sont aux anges. Et pour cause, l’interprète de «Look At Her Now» a dévoilé l’intégralité de son nouvel album baptisé «Rare» avec des titres déjà incontournables.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’opus a été classé numéro 1 des charts dès les premiers jours de sa sortie. Et ça tombe bien, puisque l’artiste vient d’offrir une autre surprise à ses fans ! Afin de continuer l’exploitation de cet album, Selena Gomez a dévoilé ce 24 février 2020 la version acoustique de «Rare», enregistrée depuis les Village Studios (Los Angeles).

«Des amis et moi nous sommes réunis pour faire une petite performance live de Rare, j’espère que vous l’apprécierez autant que nous», a-t-elle commenté sur son compte Instagram. La vidéo de cette reprise tout en douceur a déjà accumulé plus d’un million de vues sur YouTube et ce, en quelques heures seulement.

Selena Gomez au sommet avec «Rare»

Le retour musical de Selena Gomez est un véritable succès mais aussi une libération pour l’artiste qui a élaboré ce projet durant plusieurs années: «Je travaille sur cet album depuis 4 ans. Je pense qu’il s’est passé beaucoup de choses jusqu’au dernier moment de finir cet album, avec deux ans de pure confusion et beaucoup d’inspiration en même temps», nous a-t-elle confié en interview.

En parallèle, Selena Gomez a aussi été aperçue sur le tournage d'un nouveau clip, potentiellement celui prévu pour le morceau "Ring".