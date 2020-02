Selena Gomez : écoutez dès maintenant son hit «Feel Me»

Écoutez «Feel Me» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Selena Gomez continue la promotion de son nouvel album «Rare» dévoilé le 10 janvier dernier. Après les morceaux «Lose You To Love Me» ou encore «Look At Her Now», la célèbre chanteuse vient d’offrir un morceau: «Feel Me».

Ce morceau n’est pas inédit. En effet, Selena Gomez a déjà présenté ce titre lors de sa tournée «Revival Tour»: «J’ai présenté une chanson dont vous n’avez cessé de parler depuis, vous avez demandé et j’ai écouté», a-t-elle commenté.

A travers les paroles, l’artiste évoque ses sentiments amoureux pour une personne. Elle ouvre ainsi son cœur: «No one loves you like I love you, never cheated, never lied / Never put no one above you, I gave you space and time / Now you’re telling me? And I’m still on your mind», interprète-t-elle.