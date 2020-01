Selena Gomez partage son univers féerique dans «Rare»

Selena Gomez se libère dans «Rare»

Outre la vidéo très esthétique de Selena Gomez, les fans ont accordé beaucoup d’importance aux paroles. En effet, dans «Rare», la chanteuse explique à une certaine personne que celle-ci ne fait pas attention à elle. «It feels like you don’t care, why don’t you recognize I’m so rare. Always there, you don’t do the same for me that’s not fair».

Dans ce texte, Selena Gomez met en garde cette fameuse personne. Connaissant sa propre valeur, la jeune femme n’hésitera pas à prendre certaines décisions, comme tout simplement de se séparer d’elle et de trouver quelqu’un pour qui elle compte réellement. De façon générale, le dernier album de la jeune femme fait réellement sensation.